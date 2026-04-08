TikTok baut weiteres Rechenzentrum in Finnland

In Europa rief TikTok wegen des wachsenden politischen Drucks vor einigen Jahren das Projekt „Clover“ ins Leben. In dessen Rahmen sollen Daten europäischer Nutzer in lokalen Rechenzentren gespeichert werden. Diese stehen in Irland, Norwegen und Finnland. Skandinavien ist als Standort von Cloud-Rechenzentren beliebt. Wegen der relativ niedrigen Durchschnittstemperaturen benötigen die Server weniger Kühlung. Zudem ist Strom in diesen Ländern vergleichsweise günstig und das rechtliche Umfeld stabil.