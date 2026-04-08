TikTok baut weiteres Rechenzentrum in Finnland

Die Kurzvideo-Plattform TikTok plant für ihre europäischen Nutzer ein zweites Rechenzentrum in Finnland. Das Investitionsvolumen belaufe sich auf eine Milliarde Euro, teilte die Tochter des chinesischen Konzerns ByteDance am Mittwoch mit. Die Anlage habe eine Anschlussleistung von zunächst 50 Megawatt und könne auf bis zu 128 Megawatt erweitert werden.
Der angekündigte Bau sei „Teil der zwölf Milliarden Euro schweren Initiative zur Datensouveränität und zum Datenschutz der 200 Millionen europäischen Nutzer“, hieß es weiter. TikTok und ByteDance stehen wegen ihrer Nähe zur chinesischen Regierung unter verschärfter Beobachtung. Sicherheitsbehörden befürchten, dass die Regierung in Peking Kontrolle über die Daten ausländischer Nutzer erlangt. Zudem könne sie die Empfehlungsalgorithmen der Software manipulieren, um Einfluss auszuüben.
TikTok und die chinesische Regierung haben die Vorwürfe stets zurückgewiesen. In den USA konnte die für Tanzvideos bekannte Plattform ihre drohende Sperrung nur abwenden, indem ByteDance die Mehrheit des dortigen Geschäfts an US-amerikanische und internationale Investoren abgab.
In Europa rief TikTok wegen des wachsenden politischen Drucks vor einigen Jahren das Projekt „Clover“ ins Leben. In dessen Rahmen sollen Daten europäischer Nutzer in lokalen Rechenzentren gespeichert werden. Diese stehen in Irland, Norwegen und Finnland. Skandinavien ist als Standort von Cloud-Rechenzentren beliebt. Wegen der relativ niedrigen Durchschnittstemperaturen benötigen die Server weniger Kühlung. Zudem ist Strom in diesen Ländern vergleichsweise günstig und das rechtliche Umfeld stabil.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.