Zehn Milliarden Dollar für die Rettung von TikTok

Laut einem Bericht des „Wall Street Journal“ erhält Washington für die Übernahme des US-Geschäfts von TikTok zehn Milliarden US-Dollar (rund 8,7 Mrd. Euro) von den Investoren. Demnach zahlten Oracle, Silver Lake, MGX aus Abu Dhabi und weitere Geldgeber bei Abschluss des Geschäfts rund 2,5 Milliarden Dollar an das US-Finanzministerium.