Zehn Milliarden Dollar für die Rettung von TikTok

Der chinesische TikTok-Eigentümer ByteDance hat, wie berichtet, im Jänner eine Vereinbarung zur Gründung eines mehrheitlich in US-Besitz befindlichen Gemeinschaftsunternehmens abgeschlossen. Für diese Rettung der beliebten Kurzvideo-App hebt die US-Regierung offenbar eine saftige Gebühr ein.
Laut einem Bericht des „Wall Street Journal“ erhält Washington für die Übernahme des US-Geschäfts von TikTok zehn Milliarden US-Dollar (rund 8,7 Mrd. Euro) von den Investoren. Demnach zahlten Oracle, Silver Lake, MGX aus Abu Dhabi und weitere Geldgeber bei Abschluss des Geschäfts rund 2,5 Milliarden Dollar an das US-Finanzministerium.
Weitere Zahlungen sollen folgen, bis die Gesamtsumme erreicht ist. Vertreter der Regierung rechtfertigten die Gebühr dem Zeitungsbericht zufolge mit Trumps Rolle bei der Rettung des US-Geschäfts von TikTok und der Führung der Verhandlungen mit China.
ByteDance überholt Facebook-Mutter Meta
ByteDance ist gemessen am Umsatz der weltgrößte Betreiber von Online-Netzwerken. Im vergangenen Jahr überholte der Konzern die Facebook-Mutter Meta. Schätzungen zufolge erwirtschaftete ByteDance 2025 einen Gewinn von 48 Mrd. Dollar (in etwa 42 Mrd. Euro).
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