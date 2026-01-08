Schalten Sie die häufigsten Schlafräuber aus!

Character.AI legt Streit um KI-Chatbot bei
Nach Suizid:
Licht aus, Augen zu und wegdösen. Das klingt einfach, in der Realität sieht es aber oft anders aus. Da wird Ein- und Durchschlafen zur Wissenschaft. Auf Dauer belastet das stundenlange nächtliche Wachsein. Schlafmediziner Dr. Michael Saletu nennt die wichtigsten Schlafräuber und wie man diese bekämpft.
Jeder von uns weiß, wie und wann er am besten schläft. Oder doch nicht? Denn warum liegen dann so viele Österreicher Nacht für Nacht schlaflos im Bett? Wir verraten Ihnen daher die größten „Schlafkiller“, die uns regelmäßig um die wohlverdiente Ruhe bringen – und wie man diese in den Griff bekommt:
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.