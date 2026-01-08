Schalten Sie die häufigsten Schlafräuber aus!

Jeder von uns weiß, wie und wann er am besten schläft. Oder doch nicht? Denn warum liegen dann so viele Österreicher Nacht für Nacht schlaflos im Bett? Wir verraten Ihnen daher die größten „Schlafkiller“, die uns regelmäßig um die wohlverdiente Ruhe bringen – und wie man diese in den Griff bekommt: