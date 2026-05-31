Krebs! Lafer erklärt Schritt an die Öffentlichkeit

Davon unterkriegen lässt sich Lafer aber nicht. Im Gegenteil: Seiner Aussage nach zeigt die Therapie Wirkung, es gehe aufwärts. „Man sieht, dass die Knoten kleiner werden, dass die Behandlung anschlägt. Und das gibt mir Kraft.“ Aufgeben kommt für ihn nicht infrage, seine Botschaft ist klar und unmissverständlich: „Sterben ist für mich keine Option.“