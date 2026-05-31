Bregenz Handball fixierte den Klassenerhalt

Was für eine Erleichterung für Bregenz Handball! Nachdem die Festspielstädter in der HLA-Meisterliga lange gegen den Abstieg gekämpft hatten, fixierte das Team von Interimstrainer Michael Roth nun am vorletzten Spieltag mit einem 31:28 (18:15)-Auswärtssieg in Hollabrunn den Klassenerhalt. „Der Druck war enorm. Wir sind jetzt einfach alle froh, dass wir das Thema erledigt haben“, freute sich der deutsche Trainer, „gerade auf den jungen Spielern, die in Bregenz das Handballspielen gelernt haben, lastete viel Druck, man hat nach dem Spiel gesehen, wie erleichtert sie sind. Da gab es auch einige feuchte Augen.“