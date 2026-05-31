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HLA-Meisterliga

Bregenz Handball fixierte den Klassenerhalt

Vorarlberg
31.05.2026 16:25
Bregenz-Goalie Berin Brkic war ein sicherer Rückhalt für sein Team.
Bregenz-Goalie Berin Brkic war ein sicherer Rückhalt für sein Team.(Bild: GEPA)
Porträt von Vorarlberg Sport
Von Vorarlberg Sport

Da fiel den Bregenzern ein riesiger Stein vom Herzen! Denn mit dem 31:28-Auswärtssieg in Hollabrunn fixierten die Festspielstädter den Klassenerhalt in der HLA-Meisterliga, erst am vorletzten Spieltag fiel der Druck ab. Matchwinner war Goalie Berin Brkic, Louis Mönch der beste Werfer.

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Was für eine Erleichterung für Bregenz Handball! Nachdem die Festspielstädter in der HLA-Meisterliga lange gegen den Abstieg gekämpft hatten, fixierte das Team von Interimstrainer Michael Roth nun am vorletzten Spieltag mit einem 31:28 (18:15)-Auswärtssieg in Hollabrunn den Klassenerhalt. „Der Druck war enorm. Wir sind jetzt einfach alle froh, dass wir das Thema erledigt haben“, freute sich der deutsche Trainer, „gerade auf den jungen Spielern, die in Bregenz das Handballspielen gelernt haben, lastete viel Druck, man hat nach dem Spiel gesehen, wie erleichtert sie sind. Da gab es auch einige feuchte Augen.“

Matchwinner war der Goalie
Der Matchwinner des Abends war Berin Brkic, mit 16 Paraden – darunter einem gehaltenen Siebenmeter – war der Torhüter der Fels in der Brandung. Bester Werfer war Louis Mönch mit neun Toren.

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