Bregenz Handball fixierte den Klassenerhalt

Da fiel den Bregenzern ein riesiger Stein vom Herzen! Denn mit dem 31:28-Auswärtssieg in Hollabrunn fixierten die Festspielstädter den Klassenerhalt in der HLA-Meisterliga, erst am vorletzten Spieltag fiel der Druck ab. Matchwinner war Goalie Berin Brkic, Louis Mönch der beste Werfer.
Was für eine Erleichterung für Bregenz Handball! Nachdem die Festspielstädter in der HLA-Meisterliga lange gegen den Abstieg gekämpft hatten, fixierte das Team von Interimstrainer Michael Roth nun am vorletzten Spieltag mit einem 31:28 (18:15)-Auswärtssieg in Hollabrunn den Klassenerhalt. „Der Druck war enorm. Wir sind jetzt einfach alle froh, dass wir das Thema erledigt haben“, freute sich der deutsche Trainer, „gerade auf den jungen Spielern, die in Bregenz das Handballspielen gelernt haben, lastete viel Druck, man hat nach dem Spiel gesehen, wie erleichtert sie sind. Da gab es auch einige feuchte Augen.“
Matchwinner war der Goalie
Der Matchwinner des Abends war Berin Brkic, mit 16 Paraden – darunter einem gehaltenen Siebenmeter – war der Torhüter der Fels in der Brandung. Bester Werfer war Louis Mönch mit neun Toren.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.