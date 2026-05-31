Heute LIVE: Das Finale Schweiz gegen Finnland

Letztes Spiel bei der Eishockey-A-Weltmeisterschaft 2026: Gastgeber Schweiz trifft im großen Finale auf Finnland. Wir berichten live (siehe unten) von dieser Partie!
Hier der LIVETICKER:
Das Schweizer Eishockey-Nationalteam steht zum dritten Mal in Folge im WM-Finale und darf weiter auf den ersten Titel hoffen. Das Gastgeber-Team bezwang am Samstag im Halbfinale in Zürich die Überraschungsmannschaft Norwegen 6:0 (1:0, 3:0, 2:0).
Im Endspiel treffen die Eidgenossen auf Finnland, das sich gegen Rekordweltmeister und Gold-Favorit Kanada dank eines starken Mitteldrittels etwas überraschend mit 4:2 (1:2, 3:0, 0:0) durchsetzte.
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