Opfer (80) bricht nach Telefonbetrug tot zusammen

Der Schock war gewaltig. In Panik griff sie zum Telefon und rief ihre Tochter Bettina an. Ihre letzten Worte: „Tine, Tine, mein Herz, mein Herz.“ Kurz darauf erlitt die 80-Jährige einen Herzbeutelriss. Rettungskräfte wurden alarmiert, doch für Ursula W. kam jede Hilfe zu spät.

Bis heute konnten die Täter nicht gefasst werden. Die Ermittlungen wurden mittlerweile eingestellt.