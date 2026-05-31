Schock zu groß
Opfer (80) bricht nach Telefonbetrug tot zusammen
Ein perfider Anruf von Betrügern hat für eine betagte Dame in Deutschland tödlich geendet. Die Täter hatten sich bei Ursula W. (80) als Polizisten ausgegeben und die Seniorin dazu gebracht, ihr gesamtes Vermögen herauszugeben ...
Sie erklärten der 80-jährigen Dame, eine Einbrecherbande habe es auf ihr Haus in Hamburg abgesehen. Darum bot die „Polizei“ der Frau an, sämtliche Wertsachen und Geld bei ihr abzuholen und in Sicherheit zu bringen.
Die Pensionistin glaubte dem angeblichen Beamten und legte tatsächlich Familienschmuck sowie knapp 100.000 Euro Bargeld vor die Haustür, wo ein vermeintlicher Kollege alles abholen sollte. Erst später bemerkte die Frau, dass sie auf gemeine Betrüger hereingefallen war.
Der Schock war gewaltig. In Panik griff sie zum Telefon und rief ihre Tochter Bettina an. Ihre letzten Worte: „Tine, Tine, mein Herz, mein Herz.“ Kurz darauf erlitt die 80-Jährige einen Herzbeutelriss. Rettungskräfte wurden alarmiert, doch für Ursula W. kam jede Hilfe zu spät.
Bis heute konnten die Täter nicht gefasst werden. Die Ermittlungen wurden mittlerweile eingestellt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.