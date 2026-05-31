Julia Mayer triumphiert beim Frauenlauf im Prater!

„Ich hatte mir ein halbwegs schnelles Rennen aus dem Training vorgenommen, mit dieser Zeit kann ich sehr zufrieden sein, es war ein genialer Abschluss dieser Woche“, sagte Mayer, „die Stimmung an der Strecke war einfach gigantisch, unfassbar! Es war cool, wie ich angefeuert wurde. Als mir die Läuferinnen entgegenkamen, habe ich sogar mit ihnen abgeklatscht. Es hat einfach Spaß gemacht!“ Mayer gewann das Rennen hochüberlegen – mit 1:20 Minuten Vorsprung.