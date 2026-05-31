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Mit Streckenrekord

Julia Mayer triumphiert beim Frauenlauf im Prater!

Sport-Mix
31.05.2026 16:47
Porträt von Olaf Brockmann
Von Olaf Brockmann

Julia Mayer hat den grandiosen 38. Österreichischen Frauenlauf im Prater gekrönt! Insgesamt 31.057 Teilnehmerinnen waren auf den Beinen – und dabei triumphierte die ÖLV-Rekordlerin im 10-km-Rennen in der neuen Streckenrekordzeit von 33:34 Minuten. Dies war ihr erster Sieg beim Österreichischen Frauenlauf ...

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„Ich hatte mir ein halbwegs schnelles Rennen aus dem Training vorgenommen, mit dieser Zeit kann ich sehr zufrieden sein, es war ein genialer Abschluss dieser Woche“, sagte Mayer, „die Stimmung an der Strecke war einfach gigantisch, unfassbar! Es war cool, wie ich angefeuert wurde. Als mir die Läuferinnen entgegenkamen, habe ich sogar mit ihnen abgeklatscht. Es hat einfach Spaß gemacht!“ Mayer gewann das Rennen hochüberlegen – mit 1:20 Minuten Vorsprung.

Julia Mayer
Julia Mayer(Bild: Agentur Diener)

Drei Sekunden am Rekord vorbei
Sportlich großartig waren auch die 5 km! Hier gab es auch durch Purity-Kajuju Gitonga (Ken) einen Streckenrekord – ihre 14:41 sind eine Weltklassezeit. Beste Österreicherin wurde Lisa Redlinger als Vierte in sehr starken 15:37. Damit verfehlte sie ihren eigenen im Rahmen des Vienna City Marathons aufgestellten ÖLV-Rekord nur um drei Sekunden …

Lisa Redlinger
Lisa Redlinger(Bild: DIENER / EVA MANHART)

„Nur die letzten 500 m waren wirklich hart!“
„Ein Rekord wäre natürlich schön gewesen, der war natürlich auch mein Ziel“, meinte Redlinger, die nur kurz über die knapp verpasste Bestzeit „ein klein wenig“ enttäuscht war, „aber ich bin beste Österreicherin und Vierte. Was will ich mehr? Die Stimmung war super, auf jedem Kilometer wurden wir super angefeuert. Nur die letzten 500 m waren wirklich hart.“

Redlinger besitzt gute Chancen, sich über 5000 m für die Europameisterschaften im August in Birmingham zu qualifizieren. „Über das Ranking könnte sich das ausgehen!“ Zudem ist sie bereits für die Straßenlauf-WM in Kopenhagen im September qualifiziert.

Als Fünfte verbesserte Cordula Lassacher ihre persönliche Bestzeit um zwei Sekunden auf 15:55 Minuten.

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