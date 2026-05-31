Wer darf an unseren Unis sprechen?

Grund für den Streit ist eine ÖH-Runde am 8. Juni mit dem einstigen Al-Kaida-Mitglied Mohamedou Ould Slahi, der 14 Jahre ohne Anklage in Guantánamo saß. Neben einem weiteren Ex-Häftling diskutiert auch der frühere US-Justizwachebeamte George Macmasters. Kritiker sprechen von einem „Sicherheitsskandal“, während die ÖH betont: Es geht um die Aufklärung über Folter und das Aufweichen von Grundrechten im Anti-Terror-Kampf, nicht um das Gutheißen von Terror.