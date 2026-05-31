Toter Wal: Deutsche staunen über fixe Franzosen

Ein weiblicher Finnwal ist Freitagabend an der Küste von Rivedoux-Plage auf der französischen Insel Ré gestrandet und verendet. Das zehn Meter lange Tier wurde zunächst lebend entdeckt, konnte aber in der Nacht nicht gerettet werden. Innerhalb weniger Stunden wurde das Tier abtransportiert, was vor allem in Deutschland für Staunen sorgt.