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Gerüchteküche brodelt

Was geschah in Nepal? Das Massaker im Königspalast

Ausland
31.05.2026 18:14
Bis heute ist nicht endgültig geklärt, wie es zu dem mysteriösen Mord an neun Mitgliedern des ...
Bis heute ist nicht endgültig geklärt, wie es zu dem mysteriösen Mord an neun Mitgliedern des nepalesischen Königshauses durch Kronprinz Dipendra (li.) kam.(Bild: Krone-Collage/APA-Images / AFP / DEVENDRA MAN SINGH, APA-Images / EPA / Narendra Shrestha)
Porträt von Lukas Luger
Von Lukas Luger

Vor 25 Jahren ereignet sich im königlichen Palast im nepalesischen Kathmandu ein Massaker, das an eine blutige „Game of Thrones“-Episode erinnert: Kronprinz Dipendra tötet mit mehreren Waffen seine gesamte Familie, darunter das Königspaar. War es Streit um eine verbotene Liebe, eine Palast-Intrige oder das Werk ausländischer Geheimdienste?

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Es ist Freitag, der 1. Juni 2001. Ein herrlicher Sommertag in Kathmandu, der Hauptstadt Nepals. Die royale Familie rund um den beliebten König Birendra hat sich zum gemeinsamen Abendessen versammelt, wie sie dies routinemäßig alle 14 Tage tut. Dieses Mal ist aber alles anders, die Stimmung ist extrem angespannt.

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