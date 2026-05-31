Sturm und Starkregen: Tierpark Mautern evakuiert

Am Sonntagnachmittag zogen wieder heftige Gewitter durch die Steiermark. Im Liesingtal wüteten Sturm und Starkregen so heftig, dass der Tierpark Mautern evakuiert werden musste. Rund 400 Besucher wurden ins Tal gebracht. Glück im Unglück: Verletzt wurde niemand.
Ihren Sonntagsausflug auf den „Wilden Berg“ in Mautern hätten sich knapp 400 Besucher wohl anders vorgestellt. Als am frühen Nachmittag plötzlich ein heftiges Gewitter mit Sturm und Starkregen aufzog, mussten sie zwischen 14 und 15 Uhr evakuiert werden, wie das Rote Kreuz mitteilt.
Insgesamt 387 Besucher wurden von Feuerwehr, Rotem Kreuz und Polizei in das sichere Tal gebracht. Mehrere Rotkreuz-Sanitäter standen für mögliche Verletzte bereit. Zudem war das Kriseninterventionsteam vor Ort, um betroffene Personen bei Bedarf psychosozial zu betreuen.
Einsatz endete glimpflich
Im Zuge der Evakuierung wurde niemand verletzt. „Den evakuierten Besuchern ging es den Umständen entsprechend sehr gut, verletzte Personen waren nicht zu beklagen. Das Zusammenspiel der Einsatzkräfte sowie der zuständigen Behörden hat hervorragend funktioniert“, betont Rotkreuz-Einsatzleiter Georg Krempl.
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