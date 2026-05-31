Sturm und Starkregen: Tierpark Mautern evakuiert

Ihren Sonntagsausflug auf den „Wilden Berg“ in Mautern hätten sich knapp 400 Besucher wohl anders vorgestellt. Als am frühen Nachmittag plötzlich ein heftiges Gewitter mit Sturm und Starkregen aufzog, mussten sie zwischen 14 und 15 Uhr evakuiert werden, wie das Rote Kreuz mitteilt.