Islam-Chefs wollen Kopftuch sogar für Achtjährige

Verhüllungsgebot enthüllt: Der „Krone“ wurde ein bislang geheimer Feststellungsbescheid aus dem Akt eines Verfahrens zugespielt. Er zeigt, was die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich selbst für junge Mädchen vorsieht: Eine Verhüllung ab 8 Jahren – die sich am Mondkalender orientiert ...
Nur wenige Monate bevor das Kopftuchverbot für Mädchen unter 14 Jahren mit Beginn des neuen Schuljahres bei uns in Kraft tritt, sorgt ein alter Feststellungsbescheid der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ) für neue Brisanz. In dem offiziellen Bescheid, der der „Krone“ vorliegt und aus einem Akt eines Gerichtsverfahrens stammt, erklärt sich der IGGÖ-Beratungsrat bei der Frage, was im Zweifel eine „anerkannte islamische Religionspraxis“ sei, selbst zur „höchsten Instanz“ in Österreich – und folglich detailliert, wie mit dem Kopftuch umzugehen sei.
Schiitische Lehre als Gebot
„Das Tragen des Kopftuchs erfordert eine Verhüllung des gesamten Körpers mit Ausnahme der Hände bis zum Handgelenk und dem Gesicht“, heißt es in dem Bescheid. Somit sei auch die Verhüllung der Haare, des Halses und des Nackens ein „untrennbarer Teil“ davon. Zudem führt Mustafa Mullaoğlu, Mufti der IGGÖ, auch noch genau aus, ab wann die Verhüllung als Gebot gelte. Es wird zwar festgehalten, dass es mehrere „Rechtsschulen“ dazu gebe, aber eben auch klargestellt, dass die IGGÖ die schiitische Lehre als legitim erachte.
Mondkalender als Orientierung
Eben diese hält fest, dass für Mädchen bereits ab der Vollendung des 9. Lebensjahres, bzw. nach dem Mondkalender, bereits mit „einem Alter von 8 Jahren, acht Monaten und rund 23 Tagen erforderlich ist“. Unterzeichnet wurde dieser Feststellungsbescheid aus dem Jahr 2019 auch vom Präsidenten der IGGÖ, Ümit Vural.
Nicht zuletzt aufgrund dieser Feststellungen dürfte das Kopftuchverbot damit spätestens mit dem Beginn des Schuljahres wieder heißes Diskussionsthema werden.
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