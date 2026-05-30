Islam-Chefs wollen Kopftuch sogar für Achtjährige

Schiitische Lehre als Gebot

„Das Tragen des Kopftuchs erfordert eine Verhüllung des gesamten Körpers mit Ausnahme der Hände bis zum Handgelenk und dem Gesicht“, heißt es in dem Bescheid. Somit sei auch die Verhüllung der Haare, des Halses und des Nackens ein „untrennbarer Teil“ davon. Zudem führt Mustafa Mullaoğlu, Mufti der IGGÖ, auch noch genau aus, ab wann die Verhüllung als Gebot gelte. Es wird zwar festgehalten, dass es mehrere „Rechtsschulen“ dazu gebe, aber eben auch klargestellt, dass die IGGÖ die schiitische Lehre als legitim erachte.