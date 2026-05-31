Wehrdienst-Debatte: Welches Modell ist fair?

Der Streit um die Reform des Wehrdienstes in Österreich sorgt für eine anhaltende politische Blockade, bei der eine Einigung aktuell nicht in Sicht ist. Wie viel Dienst an der Allgemeinheit sollte der jungen Generation in der heutigen Zeit zugemutet werden?
Grund für den aktuellen Streit ist ein neuer Vorstoß der SPÖ: Der Wehrdienst soll bei sechs Monaten und der Zivildienst bei neun Monaten bleiben, jeweils ergänzt um zwei Monate verpflichtende Übungen. Die ÖVP lehnt dieses Modell jedoch ab und beharrt auf einer „echten“ Verlängerung der Dienstzeit.
Ihre Meinung ist gefragt!
Sollte der Grundwehrdienst in Österreich generell verlängert werden, oder reichen die aktuellen sechs Monate aus? Wie stark darf eine solche Reform in die Lebensplanung, die Ausbildung und den Berufsstart junger Menschen eingreifen? Welche konkreten Maßnahmen wären nötig, um den Wehrdienst moderner und attraktiver zu machen? Schreiben Sie uns Ihre Ansichten zu diesem Thema in die Kommentare!
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