Wehrdienst-Debatte: Welches Modell ist fair?

Ihre Meinung ist gefragt!

Sollte der Grundwehrdienst in Österreich generell verlängert werden, oder reichen die aktuellen sechs Monate aus? Wie stark darf eine solche Reform in die Lebensplanung, die Ausbildung und den Berufsstart junger Menschen eingreifen? Welche konkreten Maßnahmen wären nötig, um den Wehrdienst moderner und attraktiver zu machen? Schreiben Sie uns Ihre Ansichten zu diesem Thema in die Kommentare!