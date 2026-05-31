Unwetter löste mehrere Einsätze im Flachgau aus

Ein Gewitter fegte am Sonntagnachmittag über das Salzburger Bundesland hinweg. Vor allem im Flachgau kam es zu Einsätzen: Die Wasserrettung musste an mehreren Seen Boote bergen. Vermisste Wassersportler konnten wohlauf aufgefunden werden.
Die Alarm-Meldungen erreichten die Wasserrettung am Sonntag ab 15.40 Uhr. Betroffen waren gleich mehrere Seen im Flachgau: Laut einem Einsatzbericht wurden Boote am Wallersee sowie am Mattsee geborgen. Am Fuschlsee sank ein Segelboot – in diesem Fall läuft der Einsatz noch. Aber auch am Wolfgangsee und am Mondsee mussten die Wasserretter mehrere Boote wieder an Land ziehen.
Im Flachgau kam es ersten Meldungen zufolge auch zu Schäden an Häusern: Das Dach eines Wohnhauses wurde abgedeckt, hieß es von der Landeswarnzentrale. Zudem gab es insgesamt 15 Einsätze von Feuerwehren aufgrund umgestürzter Bäume, die teilweise Straßen blockierten.
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