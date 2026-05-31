Unwetter löste mehrere Einsätze im Flachgau aus

Die Alarm-Meldungen erreichten die Wasserrettung am Sonntag ab 15.40 Uhr. Betroffen waren gleich mehrere Seen im Flachgau: Laut einem Einsatzbericht wurden Boote am Wallersee sowie am Mattsee geborgen. Am Fuschlsee sank ein Segelboot – in diesem Fall läuft der Einsatz noch. Aber auch am Wolfgangsee und am Mondsee mussten die Wasserretter mehrere Boote wieder an Land ziehen.