Hunderttausende feiern Arsenal in rot-weißem Meer!

In Paris mag der Final-Erfolg von PSG in der Nacht auf Sonntag zu wilden Ausschreitungen und einer Welle der Gewalt geführt haben, in London hat es heute am Nachmittag ganz anders ausgeschaut: Hunderttausende Fans haben in Englands Hauptstadt die Straßen gesäumt und ihre Mannschaft gefeiert, wenn schon nicht für den Champions-League-Titel so doch für den Gewinn der englischen Meisterschaft vor wenigen Wochen!