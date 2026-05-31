Hunderttausende feiern Arsenal in rot-weißem Meer!

In Paris mag der Final-Erfolg von PSG in der Nacht auf Sonntag zu wilden Ausschreitungen und einer Welle der Gewalt geführt haben, in London hat es heute am Nachmittag ganz anders ausgeschaut: Hunderttausende Fans haben in Englands Hauptstadt die Straßen gesäumt und ihre Mannschaft gefeiert, wenn schon nicht für den Champions-League-Titel so doch für den Gewinn der englischen Meisterschaft vor wenigen Wochen!
Lieber wäre es wohl sowohl den Arsenal-Spielern und -Teammitgliedern als auch den Fans gewesen, hätten sie heute bei ihrer lange im Voraus geplanten Triumph-Fahrt durch London auch den Gewinn der Champions League feiern dürfen – allein: Der Fußball-Gott hatte anderes im Sinn …
Viele Stunden vor dem Start des Bus-Korsos mit den Akteuren der „Gunners“ ging auf den Straßen des rund neun Kilometer langen Kurs nichts mehr. Es wurde gesungen, getanzt und auch Pyrotechnik wurde nicht gerade sparsam eingesetzt.
Gegenüber „Sky News“ erklärte eine Anhängerin des Londoner Spitzenklubs, dass sie total aus dem Häuschen sei. „Ich bin so stolz auf Arsenal. Gestern ist mir egal“, brachte sie zudem ein weithin vorherrschendes Gefühl der Fans zum Ausdruck.
Das „Gestern“, die Niederlage gegen PSG, zählt in diesen Stunden nicht, die Freude über die Meisterschaft nach 22 langen Jahren des Wartens überstrahlt alles ...
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