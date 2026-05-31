„Ralf Rangnick war eine Inspiration für mich!“

Österreichs Fußball-Nationalteam trifft am Montag im letzten Härtetest vor der WM auf Tunesien. UEFA-Pro-Lizenz-Trainer Mohamed „Mo“ Sahli (48), gebürtiger Tunesier und in Salzburg lebender österreichischer Staatsbürger, werkte einst in der AKA der Bullen, im ÖFB-U19-Team, beim WAC sowie tunesischen Topklubs. Mit der „Krone“ spricht er über Hannibal, das „Italien Afrikas“, vergleicht die Mannschaften und lobt Ralf Rangnick.
Zwei Herzen in der Brust. Die schlagen bei Mohamed Sahli, wenn Österreichs Team am Montag (20.45 Uhr) im Happel-Stadion auf Tunesien trifft. Denn im Nachwuchs von RB Salzburg startete der gebürtige Tunesier einst seine Karriere als Trainer, werkte im ÖFB-U19-Team, beim WAC (sechs Partien als Interimscoach) und bis zuletzt bei den Tunesien-Topklus Monastir sowie Club Africain (als Kurzzeit-Sportdirektor).
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