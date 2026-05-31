„Ralf Rangnick war eine Inspiration für mich!“

Zwei Herzen in der Brust. Die schlagen bei Mohamed Sahli, wenn Österreichs Team am Montag (20.45 Uhr) im Happel-Stadion auf Tunesien trifft. Denn im Nachwuchs von RB Salzburg startete der gebürtige Tunesier einst seine Karriere als Trainer, werkte im ÖFB-U19-Team, beim WAC (sechs Partien als Interimscoach) und bis zuletzt bei den Tunesien-Topklus Monastir sowie Club Africain (als Kurzzeit-Sportdirektor).