Naschenweng offen: „Ich dachte, ich muss sterben“

Die Pandemie brachte die Wende

Erst die Corona-Zwangspause brachte den Wendepunkt. Die Zeit ermöglichte es ihr, innezuhalten und sich selbst wieder zu spüren. Heute geht sie bewusster mit ihren Kräften um. „Ich weiß jetzt, was geht“, stellt sie klar. Die Gesundheit sei für sie inzwischen das Wichtigste überhaupt.