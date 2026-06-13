„Der schöne Clemens“: Bauerntheater am Küniglberg

Absehbares Finale und schlechte Schauspieler

In dieser Woche erinnerte der ORF an die legendäre Löwingerbühne. Allerdings nicht, weil da auf dem Küniglberg etwas inszeniert wurde, was zum Lachen oder Schmunzeln anregen hätte können. Nein, die Stiftungsratssitzung zur Bestellung des künftigen ORF-Generaldirektors war alles andere als witzig. Aber sie trug andere Merkmale des einfachen Bauerntheaters – womit ich freilich weder die Löwingers posthum beleidigen möchte, noch den Bauernstand. Bauerntheater, das zeichnet sich durch einfache Handlung, absehbares Finale, und oft auch durch schlechte Leistungen der Darsteller und des Regisseurs aus.