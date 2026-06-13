Handyverbot: Was die „Amis“ von uns lernen können

Ein Experiment mit über 72.000 Jugendlichen aus dem DACH-Raum führte die positiven Wirkungen eines dreiwöchigen Smartphone-Komplettverzichts zutage. Dass nämlich Schul-Handyverbote allein nicht ausreichen, um alle gewünschten Verbesserungen zu erzielen, zeigt nicht zuletzt eine große US-Studie. Was wir von den Staaten und diese von uns lernen können ...