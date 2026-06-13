USA ziehen Bilanz
Handyverbot: Was die „Amis“ von uns lernen können
Ein Experiment mit über 72.000 Jugendlichen aus dem DACH-Raum führte die positiven Wirkungen eines dreiwöchigen Smartphone-Komplettverzichts zutage. Dass nämlich Schul-Handyverbote allein nicht ausreichen, um alle gewünschten Verbesserungen zu erzielen, zeigt nicht zuletzt eine große US-Studie. Was wir von den Staaten und diese von uns lernen können ...
Seit Mai 2025 ist in Österreich ein bundesweites Handyverbot an Schulen bis zur achten Schulstufe in Kraft. Im Rahmen eines großen Experiments gingen Zigtausende Heranwachsende von 11 bis 18 Jahren jedoch einen Schritt weiter und versuchten, teils volle 21 Tage lang auch privat gänzlich auf ihr Smartphone zu verzichten. Wissenschaftlich begleitet wurde das Projekt vom Anton-Proksch-Institut der Sigmund-Freud-Uni in Wien, knapp 46.000 Kids nahmen an der Begleitforschung teil.
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