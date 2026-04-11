„Wir waren dabei, unseren Markenkern zu verlieren“

Die Autos werden jetzt langsam erschwinglicher. Trotzdem ist es so, dass vor nicht allzu langer Zeit günstige Autos halb so teuer waren wie jetzt günstige Elektroautos. Werden Autos in absehbarer Zeit wirklich wieder leistbar?

Das ganze Niveau hat sich ja über die Jahre jetzt hochgeschoben und das Thema EU 7, GSR II usw., all die Regeln, die jetzt reinkommen, machen ja die Autos proportional alle teurer. Das liegt ja nicht daran, dass wir die Autos einfach hoch positioniert haben, sondern der Inhalt, den die Fahrzeuge heute brauchen, Fußgängerschutz usw., was wir da jetzt reingebracht haben, selbst bei den kleinsten Autos, treibt die Preise hoch. Das können sie gar nicht verhindern. Dennoch, deswegen haben wir es ja auch gemacht, wollen wir wieder Autos bringen, die erschwinglich sind. Bisher haben sich die Elektrofahrzeuge eher so im 30.000/40.000-Euro Bereich abgespielt. Jetzt runter auf die 25 kommen und dann arbeiten wir uns weiter runter. Das geht halt nur mit Batteriekosten, die verträglich sind. Und da reden sie halt über eine Kurve. Wir sehen ja, wie die jetzt stückweise sich entwickeln. Vor Jahren wäre das noch gar nicht möglich gewesen, solche Autos einigermaßen wirtschaftlich hinzustellen. Das wird sich jetzt noch nach vorne noch verbessern. Aber wir werden sicher keine 10.000-Euro-Autos mehr kriegen.