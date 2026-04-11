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VW-Chef schonungslos

„Wir waren dabei, unseren Markenkern zu verlieren“

Motor
11.04.2026 12:00
„Krone“-Redakteur Stephan Schätzl traf VW-Markenchef Thomas Schäfer in Hamburg.
„Krone“-Redakteur Stephan Schätzl traf VW-Markenchef Thomas Schäfer in Hamburg.(Bild: Stephan Schätzl)
Porträt von Stephan Schätzl
Von Stephan Schätzl

„Wir waren dabei, unseren Markenkern zu verlieren“, sagt VW-Chef Thomas Schäfer. „Verlässliche Autos, die man versteht.“ Er will nun Autos bauen, die dem Namen Volkswagen wieder gerecht werden. Keine Kompromisse mehr. Wir trafen ihn bei einer Art Startschuss für die Markenzukunft.

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In den vergangenen Jahren war VW in Europa mit den ID-Modellen (nach anfänglichen Schwierigkeiten) zwar erfolgreich, trotzdem wirken sie nach wie vor wie Fremdkörper im Portfolio. Zu den Gründen gehören das Design, die Materialqualität, die Fahrzeugbedienung und die Modellbezeichnungen. Alles Dinge, die intern auf dem Prüfstand stehen – und nicht bestanden haben.

Vor Journalisten hat VW eine Reihe neuer Modelle präsentiert (ID. Polo, ID. Cross, ID. Polo GTI und ID.3 GTI, die erst zu einem späteren Zeitpunkt offiziell vorgestellt werden). Sie zeigen, dass Schäfer intern viel bewegt hat.

Krone: Herr Schäfer, die neuen Modelle haben viel von dem, was wir seit Jahren bei VW vermisst haben. 
Thomas Schäfer: Es gibt einige Dinge, die in meinem Leben non negotiable sind. Das eine sind die Tasten, insbesondere am Lenkrad. Und zweitens Türgriffe. Dann natürlich vernünftige Fensterheber. Und richtige Namen.

Ich finde, es gibt so ein paar Sachen, an denen kann man spielen und kann sich auch „artistisch vergehen“. Von mir aus. Aber es gibt ein paar Sachen, die darfst du nicht anfassen. Und dazu gehören einfach so Grundfeste wie Türgriffe und Knöpfe. Es ist totaler Quatsch, da mit irgendwas anderem zu kommen. Wir hatten natürlich ab dem Ende der letzten Dekade, da war ja sehr viel Smartphone, alles muss total clean sein und so, das hat sich auch nirgendwo durchgesetzt. Man merkt sogar, dass mittlerweile jetzt in China der Weg zurückgeht. China hat ja noch einen sehr viel stärkeren Trend auf clean und so, die gehen jetzt auch wieder rückwärts. Die chinesische Regierung hat ja gerade sogar bestimmte Funktionen verboten. Es gibt Funktionen im Fahrzeug, die müssen auf Hard Keys ab sofort.

Der VW ID. Polo ist das erste Fahrzeug einer komplett neuen Generation – echte Tasten und Knöpfe ...
Der VW ID. Polo ist das erste Fahrzeug einer komplett neuen Generation – echte Tasten und Knöpfe halten wieder Einzug.(Bild: Volkswagen)

Die Autos werden jetzt langsam erschwinglicher. Trotzdem ist es so, dass vor nicht allzu langer Zeit günstige Autos halb so teuer waren wie jetzt günstige Elektroautos. Werden Autos in absehbarer Zeit wirklich wieder leistbar? 
Das ganze Niveau hat sich ja über die Jahre jetzt hochgeschoben und das Thema EU 7, GSR II usw., all die Regeln, die jetzt reinkommen, machen ja die Autos proportional alle teurer. Das liegt ja nicht daran, dass wir die Autos einfach hoch positioniert haben, sondern der Inhalt, den die Fahrzeuge heute brauchen, Fußgängerschutz usw., was wir da jetzt reingebracht haben, selbst bei den kleinsten Autos, treibt die Preise hoch. Das können sie gar nicht verhindern. Dennoch, deswegen haben wir es ja auch gemacht, wollen wir wieder Autos bringen, die erschwinglich sind. Bisher haben sich die Elektrofahrzeuge eher so im 30.000/40.000-Euro Bereich abgespielt. Jetzt runter auf die 25 kommen und dann arbeiten wir uns weiter runter. Das geht halt nur mit Batteriekosten, die verträglich sind. Und da reden sie halt über eine Kurve. Wir sehen ja, wie die jetzt stückweise sich entwickeln. Vor Jahren wäre das noch gar nicht möglich gewesen, solche Autos einigermaßen wirtschaftlich hinzustellen. Das wird sich jetzt noch nach vorne noch verbessern. Aber wir werden sicher keine 10.000-Euro-Autos mehr kriegen.

Heißt das kurz gesagt nein? 
Also es wird nicht von heute auf morgen gehen. Das geht sukzessive. Wir arbeiten uns da runter, aber der Weg gerade in der Elektrowelt, der geht halt nicht abrupt auf 15, zehn, sondern das geht jetzt mal perspektivisch auf die 20.

Warum hat es die europäische Autoindustrie seit Jahren so schwer?
Ja, wir müssen wirklich mal klar haben: Wollen wir die Industrie hierbehalten? Wollen wir zukünftig auch noch eine Industrienation sein als Europa oder nicht? Wo ist da genau der Plan? Wo soll es denn hingehen? Dieses Hü und Hott ist halt immer schwierig, weil eine Autoindustrie ist eine lang geplante Industrie. Wir können nicht von heute auf morgen umschwenken. Wir sind alle losgelaufen mit großen Plänen. Und wir haben alles umgesetzt, haben Milliarden in Produkte investiert und dann stockt die Infrastruktur, die Förderung von heute auf morgen weg und alle sind durcheinander. Und diese Nachrichten, die dann kommen. Verbrenneraus ja/nein. Es ist nicht hilfreich in dieser Phase. Deswegen. Je mehr Klarheit, desto besser. China hat einen Plan. Amerika scheint einen Plan zu haben. Was ist unser europäischer Plan? Wie wollen wir denn unsere Industrie jetzt nach vorne bringen?

Wie sieht die batterietechnologische Perspektive aus? Geht es Richtung Festkörperbatterie? 
Die Feststoffbatterie wird sicher eine Rolle spielen. Wir sind mit Quantum Scape auch investiert. Wir bauen nicht schon Batterien, aber das wird sich meines Erachtens im Volumenbereich nicht durchsetzen. Das ist noch zu teuer. Also wenn, dann ist das Premium, Luxus. Aber die Entwicklung geht ja auch weiter. Da sind einige Sachen, einige Ideen am Start. Die sodiumbasierte Batterien usw., wo das Kostenniveau runterkommt. LFP ist mittlerweile von den Energieinhalten her so, dass man es auch für größere Batterien nutzen kann. Ich finde, da muss man jetzt ein bisschen Geduld haben.

Die Fragen wurden bei einem Round-Table-Gespräch gestellt.

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