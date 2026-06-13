ABBA trauert: Langjährige Managerin (78) gestorben

„Wir haben unsere liebste Freundin und engste Kollegin verloren“, schrieben die Bandmitglieder Agnetha, Björn, Benny und Frida auf Instagram (siehe unten). Und fügten hinzu: „Der Verlust ist unermesslich. Wir bitten darum, unsere Privatsphäre in dieser Zeit der Trauer zu respektieren.“