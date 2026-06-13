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„Liebste Freundin ...“

ABBA trauert: Langjährige Managerin (78) gestorben

Society International
13.06.2026 19:04
Die ABBA-Mitglieder haben eine enge Freundin und Wegbegleiterin verloren.
Die ABBA-Mitglieder haben eine enge Freundin und Wegbegleiterin verloren.(Bild: AFP)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die schwedische Musikgruppe ABBA trauert um ihre engste Kollegin Görel Hanser. Die langjährige Managerin der Band ist im Alter von 78 Jahren gestorben. 

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„Wir haben unsere liebste Freundin und engste Kollegin verloren“, schrieben die Bandmitglieder Agnetha, Björn, Benny und Frida auf Instagram (siehe unten). Und fügten hinzu: „Der Verlust ist unermesslich. Wir bitten darum, unsere Privatsphäre in dieser Zeit der Trauer zu respektieren.“

Über mehrere Dekaden hinweg galt Hanser als wichtigste Stütze für ABBA. Ihre Karriere bei der Band begann sie als Assistentin des damaligen Managers Stikkan Anderson.

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