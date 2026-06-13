„Dann werden wir die Jordanier überrennen!“

„Das Tor an sich war mir wurscht, es ging ja um nichts mehr. Historisch ist es erst danach geworden.“ Andy Ogris traf beim 2:1-Sieg der Österreicher über die USA bei der Weltmeisterschaft 1990 in Italien zum 1:0 – leitete damit den bis dato letzten rot-weiß-roten Sieg bei einer WM-Endrunde ein.
Dabei war es für Ogris und Co. eigentlich ein Turnier zum Vergessen. Nach starker Vorbereitung waren die Erwartungen in der Heimat enorm. „In Österreich waren wir quasi schon vor Abflug Weltmeister“, erinnert sich „Ogerl“ zurück. „Und weder die Italiener noch die damalige Tschechoslowakei waren Schweinskicker. Die haben uns dann auch die Rechnung präsentiert.“ Gegen den Gastgeber gab es ebenso wie gegen die CSFR ein 0:1, das Turnier war somit bereits vor dem letzten Gruppenspiel gelaufen.
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