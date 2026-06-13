„Dann werden wir die Jordanier überrennen!“

Dabei war es für Ogris und Co. eigentlich ein Turnier zum Vergessen. Nach starker Vorbereitung waren die Erwartungen in der Heimat enorm. „In Österreich waren wir quasi schon vor Abflug Weltmeister“, erinnert sich „Ogerl“ zurück. „Und weder die Italiener noch die damalige Tschechoslowakei waren Schweinskicker. Die haben uns dann auch die Rechnung präsentiert.“ Gegen den Gastgeber gab es ebenso wie gegen die CSFR ein 0:1, das Turnier war somit bereits vor dem letzten Gruppenspiel gelaufen.