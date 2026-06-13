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Andy Ogris vor WM

„Dann werden wir die Jordanier überrennen!“

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
13.06.2026 18:44
Arnautovic wird laut Ogris Österreichs WM-Fluch beenden.
Arnautovic wird laut Ogris Österreichs WM-Fluch beenden.(Bild: Mario Urbantschitsch)
Porträt von Kilian Wazik
Von Kilian Wazik

„Das Tor an sich war mir wurscht, es ging ja um nichts mehr. Historisch ist es erst danach geworden.“ Andy Ogris traf beim 2:1-Sieg der Österreicher über die USA bei der Weltmeisterschaft 1990 in Italien zum 1:0 – leitete damit den bis dato letzten rot-weiß-roten Sieg bei einer WM-Endrunde ein.

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Dabei war es für Ogris und Co. eigentlich ein Turnier zum Vergessen. Nach starker Vorbereitung waren die Erwartungen in der Heimat enorm. „In Österreich waren wir quasi schon vor Abflug Weltmeister“, erinnert sich „Ogerl“ zurück. „Und weder die Italiener noch die damalige Tschechoslowakei waren Schweinskicker. Die haben uns dann auch die Rechnung präsentiert.“ Gegen den Gastgeber gab es ebenso wie gegen die CSFR ein 0:1, das Turnier war somit bereits vor dem letzten Gruppenspiel gelaufen.

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