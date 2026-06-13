Ex-Bundesligist Grödig kürt sich zum Meister

Der neue Meister der Salzburger Liga heißt SV Grödig! Der Ex-Bundesligist gewann am letzten Spieltag daheim gegen Puch mit 3:0 und beendete die Saison damit mit 76 Punkten. Verfolger Hallein musste sich trotz eines Heimsiegs gegen Anif mit Platz zwei begnügen.
In der sehr gut besuchten Arena am Unterberg – auch Grödigs Sommer-Neuzugänge und baldige Ex-Austrianer Luka Sandmayr und Mathias Theiner genau wie Ex-Austria-Präsident Claus Salzmann waren hier – tat sich der Favorit gegen brav verteidigende Pucher über weite Strecken schwer.
Doch wie schon so oft in dieser Saison konnte sich das Team von Arsim Deliu auf Sebastian Hölzl verlassen: Der Flügelflitzer traf nach rund 15 Minuten zur Führung. Die sichtlich nervösen Grödiger blieben danach zwar tonangebend, Chancen konnten sie sich aber im ersten Durchgang keine mehr herausspielen, zur Pause stand es 1:0.
Hölzl traf erneut
Nach dem Wechsel war es dann aber erneut Hölzl, der aus spitzem Winkel zum 2:0 traf. Spätestens da war klar, dass sich der Ex-Bundesligist die Butter nicht mehr vom Brot nehmen lässt. Für den dritten Treffer sorgte eine Viertelstunde vor Schluss Mittelfeldmann Manuel Fraunhuber.
Anschließend spielten die schon vor der Saison als klarer Titelkandidat gehandelten Grödiger die Partie trocken nach Hause und durften sich am Ende über den Meistertitel freuen. „Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft und alle anderen Personen im Verein“, jubelte Boss Christian Haas.
Verfolger Hallein reichte auch ein 8:3-Sieg gegen Anif nicht mehr für Rang eins. Die Tennengauer, die das Jahr mit 74 Zählern beendeten, werden aber wie der Meister kommende Saison in der Regionalliga Nord auflaufen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.