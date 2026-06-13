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In der Salzburger Liga

Ex-Bundesligist Grödig kürt sich zum Meister

Sport
13.06.2026 18:49
Grödig jubelte über den Titel.
Grödig jubelte über den Titel.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Der neue Meister der Salzburger Liga heißt SV Grödig! Der Ex-Bundesligist gewann am letzten Spieltag daheim gegen Puch mit 3:0 und beendete die Saison damit mit 76 Punkten. Verfolger Hallein musste sich trotz eines Heimsiegs gegen Anif mit Platz zwei begnügen.

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In der sehr gut besuchten Arena am Unterberg – auch Grödigs Sommer-Neuzugänge und baldige Ex-Austrianer Luka Sandmayr und Mathias Theiner genau wie Ex-Austria-Präsident Claus Salzmann waren hier – tat sich der Favorit gegen brav verteidigende Pucher über weite Strecken schwer.

Doch wie schon so oft in dieser Saison konnte sich das Team von Arsim Deliu auf Sebastian Hölzl verlassen: Der Flügelflitzer traf nach rund 15 Minuten zur Führung. Die sichtlich nervösen Grödiger blieben danach zwar tonangebend, Chancen konnten sie sich aber im ersten Durchgang keine mehr herausspielen, zur Pause stand es 1:0. 

Grödigs Top-Torjäger Hölzl.
Grödigs Top-Torjäger Hölzl.(Bild: Andreas Tröster)

Hölzl traf erneut
Nach dem Wechsel war es dann aber erneut Hölzl, der aus spitzem Winkel zum 2:0 traf. Spätestens da war klar, dass sich der Ex-Bundesligist die Butter nicht mehr vom Brot nehmen lässt. Für den dritten Treffer sorgte eine Viertelstunde vor Schluss Mittelfeldmann Manuel Fraunhuber.

Anschließend spielten die schon vor der Saison als klarer Titelkandidat gehandelten Grödiger die Partie trocken nach Hause und durften sich am Ende über den Meistertitel freuen. „Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft und alle anderen Personen im Verein“, jubelte Boss Christian Haas. 

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Verfolger Hallein reichte auch ein 8:3-Sieg gegen Anif nicht mehr für Rang eins. Die Tennengauer, die das Jahr mit 74 Zählern beendeten, werden aber wie der Meister kommende Saison in der Regionalliga Nord auflaufen.

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