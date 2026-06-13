Ex-Bundesligist Grödig kürt sich zum Meister

Doch wie schon so oft in dieser Saison konnte sich das Team von Arsim Deliu auf Sebastian Hölzl verlassen: Der Flügelflitzer traf nach rund 15 Minuten zur Führung. Die sichtlich nervösen Grödiger blieben danach zwar tonangebend, Chancen konnten sie sich aber im ersten Durchgang keine mehr herausspielen, zur Pause stand es 1:0.