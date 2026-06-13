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Stadion verflucht?

Wirrer Mythos um Österreichs ersten WM-Spielort

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
13.06.2026 18:56
Das Bay-Area-Stadion in San Francisco ist die Heimat der 49ers
Das Bay-Area-Stadion in San Francisco ist die Heimat der 49ers(Bild: AFP/JOSH EDELSON)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Ist es tatsächlich ein Fluch, oder doch nur ein wirrer Mythos um Österreichs ersten Spielort? Fest steht: Im Stadion von San Francisco verletzten sich zuletzt auffällig viele Sportler schwer. Das nahegelegene Elektrizitätswerk soll schuld sein ...

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Am Mittwoch steigt endlich auch das ÖFB-Team in das WM-Geschehen ein. Im Levi‘s Stadium der San Francisco 49ers, das während der WM Bay Area heißt, wartet das Duell mit Jordanien – und angeblich auch ein Fluch. Denn die 49ers wurden in den letzten Jahren auffällig oft von schweren Verletzungen heimgesucht und es erwischte immer die besten Spieler.

Das Levi‘s Stadium der 49ers
Das Levi‘s Stadium der 49ers(Bild: Levi's Stadium)

Eingefleischte NFL-Fans glauben deshalb sogar schon an einen Stadion-Fluch, andere erklären das Verletzungspech mit dem elektromagnetischen Feld des nahegelegenen Elektrizitätswerks. Die Anlage soll den Sportlern den Schlaf rauben und negative Auswirkungen auf die Regeneration haben. Alles nur eine Verschwörungstheorie und ein wirrer Mythos – oder steckt doch mehr dahinter?

(Bild: Kronen Zeitung)

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Immerhin: Österreichs Teamkicker werden nicht im Levi‘s Stadium der 49ers auflaufen, sondern in der 68.827 Zuschauer fassenden Bay Area der Fußball-WM ....

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