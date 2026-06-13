Wirrer Mythos um Österreichs ersten WM-Spielort

Am Mittwoch steigt endlich auch das ÖFB-Team in das WM-Geschehen ein. Im Levi‘s Stadium der San Francisco 49ers, das während der WM Bay Area heißt, wartet das Duell mit Jordanien – und angeblich auch ein Fluch. Denn die 49ers wurden in den letzten Jahren auffällig oft von schweren Verletzungen heimgesucht und es erwischte immer die besten Spieler.