Inzestfall schockiert
12-Jährige bringt Baby von Bruder (16) zur Welt
Ein 12-jähriges Mädchen aus Tschechien brachte im Vorjahr ein Baby zur Welt – ihr eigener Bruder (16) ist der Vater. Nun landete der Inzestfall vor Gericht – mit schockierenden Details ...
Die Schwangerschaft blieb bis zur Geburt unbemerkt, da die Familie aus dem Dorf in der tschechischen Region Karlsbad, direkt hinter der deutschen Grenze, die Gewichtszunahme des Mädchens nicht als solchen Anzeichen deutete. Auch das schulische Umfeld ahnte nichts, die körperlichen Veränderungen des Kindes wurden auf die normale Pubertät geschoben.
12-Jährige bekam Schmerzen – dann flog die Schwangerschaft auf
Erst als das Mädchen Anfang Juli 2025 mit starken Schmerzen in ein Krankenhaus eingeliefert wurde, stellte sich heraus, dass es sich um Wehen handelte. Der Fall warf in der Folge viele Fragen auf – sowohl zu den Umständen der Schwangerschaft als auch zu möglichen Versäumnissen im sozialen Umfeld. Ermittler und Jugendbehörden nahmen die Untersuchungen auf. Das gesunde Baby kam unterdessen in eine Pflegefamilie.
Missbrauch im eigenen Kinderzimmer
Nach der Geburt offenbarte das Mädchen, wer der Vater ihres Kindes ist – und zwar ihr eigener 16-jähriger Bruder. Er soll sie im gemeinsamen Kinderzimmer in ihrem Elternhaus missbraucht haben. Die tschechische Polizei ordnete einen DNA-Test an, die Vaterschaft des Bruders wurde dabei bestätigt.
Bruder verurteilt
Die Staatsanwaltschaft erhob Anklage gegen den Bruder, kürzlich fand der Prozess am Landesgericht Pilsen statt. Der 16-Jährige gestand, bereits im Alter von 15 Jahren seine Schwester immer wieder gegen ihren Willen berührt zu haben. Im Herbst 2024 soll er sie schließlich vergewaltigt haben. Laut Tageszeitung „Mladá fronta Dnes“ wurde er nun zu einer Bewährungsstrafe von drei Jahren verurteilt, wie die Staatsanwaltschaft am Freitag bekanntgab. Zudem wurden ihm eine Sexualtherapie und eine Zahlung von umgerechnet etwa 12.500 Euro an das Opfer auferlegt.
Der Schock in dem Dorf ist groß. Die Geschwister würden aus einem guten sozialen Verhältnis stammen, erklärte der Bürgermeister gegenüber tschechischen Medien. „Es war eine echte Katastrophe für die Familie. Sie hatten sehr schwer damit zu kämpfen. Natürlich wurde hier sofort darüber geredet“, sagte er.
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