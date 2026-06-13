12-Jährige bringt Baby von Bruder (16) zur Welt

Missbrauch im eigenen Kinderzimmer

Nach der Geburt offenbarte das Mädchen, wer der Vater ihres Kindes ist – und zwar ihr eigener 16-jähriger Bruder. Er soll sie im gemeinsamen Kinderzimmer in ihrem Elternhaus missbraucht haben. Die tschechische Polizei ordnete einen DNA-Test an, die Vaterschaft des Bruders wurde dabei bestätigt.

Bruder verurteilt

Die Staatsanwaltschaft erhob Anklage gegen den Bruder, kürzlich fand der Prozess am Landesgericht Pilsen statt. Der 16-Jährige gestand, bereits im Alter von 15 Jahren seine Schwester immer wieder gegen ihren Willen berührt zu haben. Im Herbst 2024 soll er sie schließlich vergewaltigt haben. Laut Tageszeitung „Mladá fronta Dnes“ wurde er nun zu einer Bewährungsstrafe von drei Jahren verurteilt, wie die Staatsanwaltschaft am Freitag bekanntgab. Zudem wurden ihm eine Sexualtherapie und eine Zahlung von umgerechnet etwa 12.500 Euro an das Opfer auferlegt.