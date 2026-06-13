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Funkelnder Auftritt

Wow! Victoria sorgt im Glitzerkleid für Aufsehen

Royals
13.06.2026 18:47
Kronprinzessin Victoria legte zum Abschluss des Tages einen glanzvollen Auftritt hin.
Kronprinzessin Victoria legte zum Abschluss des Tages einen glanzvollen Auftritt hin.(Bild: APA-Images / TT News Agency / Henrik Montgomery)
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Von krone.at

Wow, was für ein Auftritt! Einen langen Tag der Feierlichkeiten zum goldenen Hochzeitstag des schwedischen Königspaares neigt sich dem Ende zu. Und zum Abschluss zeigt Kronprinzessin Victoria noch einmal, warum sie den Titel „Glamour-Queen“ durchaus verdient hätte!

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Die 48-Jährige zog sich vor dem abendlichen Konzert in der Königlichen Oper in Stockholm wie die anderen Royals noch einmal um. Und stahl mit ihrem Outfit glatt ihrer Mama Königin Silvia und den Prinzessinnen Sofia und Madeleine die Show. 

Traumkleid am Abend
Denn Victoria erschien in einer silbergrauen Glitzerrobe, die einer künftigen Königin eindeutig würdig war!

Für diesen Look hätte die Kronprinzessin den Titel „Glamour-Queen“ verdient.
Für diesen Look hätte die Kronprinzessin den Titel „Glamour-Queen“ verdient.(Bild: APA-Images / TT News Agency / Henrik Montgomery)

Das Wow-Dress setzte nämlich nicht nur die schlanke Silhouette der Kronprinzessin perfekt in Szene, es lenkte den Blick auch auf ihre trainierten Oberarme. Vor allem aber sorgte es für jede Menge Glamour!

Zu dem tollen Abendkleid kombinierte Victoria schließlich silbergraue High Heels und funkelnden Diamantschmuck. Eine kleine Clutch verlieh dem Look den letzten Schliff.

Victoria kombinierte silbergraue High Heels und eine silberne Clutch zu dem Wow-Dress.
Victoria kombinierte silbergraue High Heels und eine silberne Clutch zu dem Wow-Dress.(Bild: APA-Images / TT News Agency / Henrik Montgomery)

Zeitreise in die Vergangenheit
Das Konzert in der Königlichen Oper dürfte vor allem für das Königspaar zu einer kleinen Zeitreise in die Vergangenheit werden. Dort hatten sie auch am Vorabend ihrer Hochzeit am 19. Juni 1976 einem Konzert gelauscht.

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