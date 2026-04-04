„Christfluencer“ zwischen Bibel und Reichweite

Sex vor der Ehe richtet sich gegen Gott, den eigenen Körper, betrübt und vertreibt den Heiligen Geist – ein Statement, das die meisten von uns wahrscheinlich einer streng gläubigen, älteren Dame in einer ländlichen Region zuschreiben würden. Tatsächlich stammt es aber von Jasmin Friesen. Sie ist Ende 20, könnte auch als Model arbeiten und verbreitet evangelikalen Content unter ihren 95.000 Followern.