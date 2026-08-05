Alarm am Berg: „Viele sind schlecht vorbereitet“

Das sonnige Wetter lockt dieser Tage Hobbysportler genauso wie Profi-Alpinisten in die Berge. Doch oben am Gipfel lauern teils böse Überraschungen: Hitzebedingte Kreislaufprobleme, aufziehende Gewitter oder die eigene Fehleinschätzung machen es Bergsportlern immer wieder unmöglich, ins Tal zu kommen. Das sorgt für „einsatzreiche Wochen“ bei der Bergrettung Steiermark, sagt Sprecher Enrico Radaelli.