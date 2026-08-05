So tickt Red Bull Salzburgs Neuzugang Schmid

„Ich habe schon viele Vorbereitungen hinter mir. Das war eine der härtesten.“ So blickt Dominik Schmid auf seine bisherige Zeit bei Red Bull Salzburg zurück. Am vergangenen Samstag feierte er sein Debüt für seinen neuen Klub und leistete die Maßflanke für das Siegtor per Kopf von Karim Konate.