So tickt Red Bull Salzburgs Neuzugang Schmid

Dominik Schmid ist einer von vielen Neuzugängen bei Red Bull Salzburg in diesem Sommer. Kürzlich feierte der Schweizer sein Startelf-Debüt für seinen neuen Klub. Im „Krone“-Gespräch erklärte der 28-Jährige, wie er auf und neben dem Platz tickt.
„Ich habe schon viele Vorbereitungen hinter mir. Das war eine der härtesten.“ So blickt Dominik Schmid auf seine bisherige Zeit bei Red Bull Salzburg zurück. Am vergangenen Samstag feierte er sein Debüt für seinen neuen Klub und leistete die Maßflanke für das Siegtor per Kopf von Karim Konate.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.