Fans, Stadien & Co.: Bundesliga hat Nachholbedarf

Keine Frage: Die Sommerhitze, teils unfreundliche Beginnzeiten – wie Sonntag um 19 Uhr bei Rapid gegen Altach – oder die Urlaubszeit sind Argumente, die gegen einen Stadionbesuch sprechen. Und es gibt auch weitere Fakten: Bei einigen Klubs verlieren selbst eingefleischte Supporter aufgrund der austauschbaren und unzähligen Legionäre den Überblick, schillernde Stars im Oberhaus haben Seltenheitswert – und viele Stadien sind in puncto Infrastruktur in Europa circa genauso platziert wie Österreich in der Fünfjahreswertung der UEFA: auf Rang 20.