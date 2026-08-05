Bewaffneter bei Trumps Golfplatz festgenommen

Die Polizei im Bundesstaat Kalifornien wirft dem Mann das verdeckte Mitführen einer Waffe sowie den Besitz verbotener Munition vor. Gegen den 38-Jährigen wird demnach in anderer Sache bereits wegen eines Raubdeliktes ermittelt. Bei einer anschließenden Durchsuchung seines nahen Wohnorts in Downey wurde laut dem Büro des Sheriffs im Bezirk Los Angeles unter anderem ein modifiziertes Sturmgewehr vom Typ AR, eine Pistole, Magazine und Munition, eine kugelsichere Weste und „mehrere Notizbücher mit besorgniserregenden Äußerungen“ entdeckt.