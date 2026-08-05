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Bewaffneter bei Trumps Golfplatz festgenommen

Außenpolitik
05.08.2026 06:32
Beamte des Geheimdienstes bei Trumps Golf Club in Rancho Palos Verdes in Los Angeles
Beamte des Geheimdienstes bei Trumps Golf Club in Rancho Palos Verdes in Los Angeles(Bild: AP/Mark Schiefelbein)
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Von krone.at

Die Polizei hat auf Donald Trumps Golfplatz im Raum Los Angeles zwei Tage vor einem geplanten Auftritt des US-Präsidenten einen bewaffneten Mann festgenommen. Der 38-Jährige sei durch verdächtiges Verhalten aufgefallen – neben Waffen wurden auch „mehrere Notizbücher mit besorgniserregenden Äußerungen“ entdeckt.

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Sicherheitskräfte des Bundes in Zivil bemerkten ein Verhalten des 38-Jährigen, das nahelegte, dass er die Vorbereitungen der Sicherheitsvorkehrungen für den Besuch Trumps beobachtete, wie die örtliche Polizei erklärte. Bei der Festnahme und einer anschließenden Hausdurchsuchung wurden Waffen und Munition gefunden.

Bei der Festnahme am Sonntag fanden Beamte ein 16 Schuss fassendes Magazin. Im Auto des Verdächtigen auf dem Parkplatz des Golfplatzes fanden sie zudem eine geladene Pistole und ein weiteres Magazin, ebenfalls gefüllt mit Hohlspitzmunition.

Trump ist ein leidenschaftlicher Golfer – im Hintergrund sein Sohn Eric Trump.
Trump ist ein leidenschaftlicher Golfer – im Hintergrund sein Sohn Eric Trump.(Bild: AFP/BRENDAN SMIALOWSKI)

Die Polizei im Bundesstaat Kalifornien wirft dem Mann das verdeckte Mitführen einer Waffe sowie den Besitz verbotener Munition vor. Gegen den 38-Jährigen wird demnach in anderer Sache bereits wegen eines Raubdeliktes ermittelt. Bei einer anschließenden Durchsuchung seines nahen Wohnorts in Downey wurde laut dem Büro des Sheriffs im Bezirk Los Angeles unter anderem ein modifiziertes Sturmgewehr vom Typ AR, eine Pistole, Magazine und Munition, eine kugelsichere Weste und „mehrere Notizbücher mit besorgniserregenden Äußerungen“ entdeckt.

Die Polizei machte keine näheren Angaben zum Inhalt der Notizbücher. Die Ermittlungen würden gemeinsam mit Anti-Terror-Kräften und dem Secret Service geführt, der für den Schutz des Präsidenten zuständig ist, erklärte die Polizei. Der Verdächtige befinde sich weiter in Gewahrsam. Die Staatsanwaltschaft prüfe die Vorwürfe, hieß es.

Trump: Nur bedeutende Präsidenten werden zum Ziel
Der US-Präsident kam am Dienstagabend (Ortszeit) in den Trump National Golf Club im Vorort Rancho Palos Verdes, um dort bei einem Event Spenden für die republikanische Partei einzuwerben.

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In einem Interview mit Fox-News in Kalifornien sagte er auf die Festnahme angesprochen, es spende ihm „ein bisschen Trost“, dass nur die bedeutenden Präsidenten zum Ziel würden. „Und ich bin definitiv bedeutend.“

Trump wurde bereits häufiger zum Ziel
Im aktuellen Fall wurde dem Verdächtigen laut Polizei zunächst kein Anschlagsplan zur Last gelegt. Allerdings war es nicht der erste Sicherheitsvorfall in Zusammenhang mit Trumps Golfplätzen.

Im September 2024 schoss der Secret Service auf Trumps Golfplatz im Bundesstaat Florida auf einen bewaffneten Mann, der sich in den Büschen versteckte. Der Verdächtige selbst feuerte keine Kugel ab, floh und wurde wenig später festgenommen. Wegen des versuchten Attentats wurde der Mann im Februar 2026 zu lebenslanger Haft verurteilt.

Zuvor hatte im Juli 2024 ein Schütze bei einer Wahlkampfveranstaltung in Butler im Bundesstaat Pennsylvania von einem nahe gelegenen Dach auf Trump geschossen und ihn am rechten Ohr verletzt. Ein Besucher kam ums Leben, zwei weitere wurden verletzt. Der Täter wurde von Sicherheitskräften getötet.

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