Stuttgarts Sportboss schwärmt von Ländle-Duo

Der VfB Stuttgart hat sich als Vierter der vergangenen Bundesliga-Saison erneut für die Champions League qualifiziert. Dort möchten auch zwei junge Vorarlberger hin, die aktuell im Trainingslager der Schwaben im bayrischen Grassau mit dabei sind und auch schon in den ersten Testspielen für positive Schlagzeilen gesorgt hatten.