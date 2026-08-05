Darum drücken türkische Fans Sturm die Daumen!

Das wird ein ganz heißer Tanz für Sturm heute Abend (20) in der dritten Qualirunde der Champions League! Mit Fenerbahce wartet ein Schwergewicht des europäischen Fußballs auf Sturm. Rund 300 Fans der Grazer sind am Bosporus dabei. Aber auch die Anhänger der großen Stadtrivalen drücken der Ingolitsch-Truppe die Daumen.
Und rumms! Man kann nur hoffen, dass Sturm heute Abend in der dritten Qualirunde der Champions League nicht so hart auf dem Boden der Fußball-Realität aufschlägt, wie der türkische Pilot den Airbus A321 auf den Istanbuler Flughafen hinknallte. Durchgeschüttelt kletterte die Sturm-Mannschaft alsdann aus dem Flieger, wo sie ein sonnenheller Sommertag empfing. Ohne die unerträgliche Hitze in der Heimat. 32 Grad, ein leichtes Lüfterl. Angenehm. Ein Lüfterl wird gegen Fenerbahce nicht reichen, um die Mannschaft, die einen Marktwert von 332 Millionen Euro hat, umzublasen.
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