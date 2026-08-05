Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Aus in Liverpool

Rätselraten hat ein Ende: Salah findet neuen Klub!

Fußball International
05.08.2026 05:28
Nach seinem Abschied aus Liverpool geht für Mohamed Salah nun in der Türkei weiter.
Nach seinem Abschied aus Liverpool geht für Mohamed Salah nun in der Türkei weiter.(Bild: AFP/PAUL ELLIS)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Lange wurde über den neuen Klub von Mohamed Salah gerätselt, jetzt soll die Entscheidung gefallen sein: Nach seinem Aus in Liverpool wird sich der 34-jährige Superstar aus Ägypten dem türkischen Erstligisten Trabzonspor anschließen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, haben sich Mohamed Salah und Trabzonspor auf einen Wechsel geeinigt. Der Offensivmann wird einen Zweijahresvertrag unterschreiben und schon bald in der Türkei eintreffen, um sich der medizinischen Untersuchung zu unterziehen.

Somit geht Liga-Konkurrent Besiktas leer aus. Lange galt der Verein aus Istanbul als der Topfavorit im Rennen um Salah. Sportdirektor Önder Özen beschwerte sich jedoch über die hohen finanziellen Forderungen von Salahs Beratern.

Zahlreiche Erfolge in Liverpool
Im Sommer endete Salahs Ära in Liverpool nach neun Jahren. Der Ägypter gehört zu den größten Spielern der „Reds“.

Mohamed Salah vergoss beim Abschied zahlreiche Tränen.
Mohamed Salah vergoss beim Abschied zahlreiche Tränen.(Bild: AFP/PAUL ELLIS)

Der zweifache Fußballer des Jahres in Afrika feierte mit Liverpool 2019 den Gewinn der Champions League, 2020 und 2025 zwei englische Meisterschaften sowie den Triumph im FA-Cup und zweimal den Gewinn des Liga-Cups. Nun winkt ein neues Abenteuer in der Türkei ...

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
05.08.2026 05:28
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Mordverdächtiger Polizist in Zelle vergiftet
160.795 mal gelesen
Krone Plus Logo
Manuel M., 2024, beim Training für seinen Job bei der Cobra. Seit Beginn des Jahres sitzt er in ...
Österreich
Kannibalen-Fall schockt Ärzte in Wiener Spital
155.393 mal gelesen
Krone Plus Logo
Menschenfresser-Alarm um einen jungen Patienten in einer Wiener Klinik. Kannibalismus spielt in ...
Österreich
Das waren die heißesten Orte ++ So geht es weiter
142.814 mal gelesen
Das waren die Hitze-Hotspots des Tages in Österreich. 
Österreich
Das waren die heißesten Orte ++ So geht es weiter
2882 mal kommentiert
Das waren die Hitze-Hotspots des Tages in Österreich. 
Tirol
Prozess um getöteten Kater endet mit Freisprüchen
1468 mal kommentiert
Die vier Angeklagten vor Prozessbeginn: Die Tötung von Kater „Schmotzer“ war ein Fall fürs ...
Wien
40,1 Grad! Wien erreicht neuen Allzeit-Hitzerekord
1321 mal kommentiert
Von der Sonne sollte man sich bei den Temperaturen derzeit eher fernhalten – auch, wenn die ...
Mehr Fußball International
Präsident vor dem Aus?
FIFA-Krise: Salzburg und der Infantino-Skandal
Nach Aus in Liverpool
Rätselraten hat ein Ende: Salah findet neuen Klub!
Champions-League-Quali
Fenerbahce Istanbul gegen Sturm ab 20 Uhr LIVE
Naht sein Ende?
Knaller! Infantino beruft FIFA-Krisensitzung ein
„Das ist Erpressung“
Nächster Funktionär schießt gegen Gianni Infantino
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf