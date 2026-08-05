Rätselraten hat ein Ende: Salah findet neuen Klub!

Lange wurde über den neuen Klub von Mohamed Salah gerätselt, jetzt soll die Entscheidung gefallen sein: Nach seinem Aus in Liverpool wird sich der 34-jährige Superstar aus Ägypten dem türkischen Erstligisten Trabzonspor anschließen.
Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, haben sich Mohamed Salah und Trabzonspor auf einen Wechsel geeinigt. Der Offensivmann wird einen Zweijahresvertrag unterschreiben und schon bald in der Türkei eintreffen, um sich der medizinischen Untersuchung zu unterziehen.
Somit geht Liga-Konkurrent Besiktas leer aus. Lange galt der Verein aus Istanbul als der Topfavorit im Rennen um Salah. Sportdirektor Önder Özen beschwerte sich jedoch über die hohen finanziellen Forderungen von Salahs Beratern.
Zahlreiche Erfolge in Liverpool
Im Sommer endete Salahs Ära in Liverpool nach neun Jahren. Der Ägypter gehört zu den größten Spielern der „Reds“.
Der zweifache Fußballer des Jahres in Afrika feierte mit Liverpool 2019 den Gewinn der Champions League, 2020 und 2025 zwei englische Meisterschaften sowie den Triumph im FA-Cup und zweimal den Gewinn des Liga-Cups. Nun winkt ein neues Abenteuer in der Türkei ...
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