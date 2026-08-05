„Brutal für sein Alter“: Bayern feiert 16-Jährigen

Sturm-Juwel Bastian Assomo durfte bei der Abreise des FC Bayern in Südkorea besonders glücklich in den Flieger nach Hongkong steigen. Der 16-Jährige bekam nach seinem Siegtreffer beim 2:1 der Münchner gegen Jeju FC Extra-Lob von den Kollegen. „Es ist schon brutal für sein Alter, wie er die Bälle festmacht“, sagte Tom Bischof. „Dann hat er einen sehr guten Abschluss, ist ein klassischer Boxspieler.“