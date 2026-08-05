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„Brutal für sein Alter“: Bayern feiert 16-Jährigen

Fußball International
05.08.2026 05:45
Bastian Assomo begeistert beim FC Bayern.
Bastian Assomo begeistert beim FC Bayern.(Bild: EPA/ANNA SZILAGYI)
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Von krone Sport

Diesen Namen müssen Sie sich merken! Der erst 16-jährige Bastian Assomo schoss den FC Bayern München am Dienstag zum Sieg und sorgte für Staunen bei seinen Kollegen.

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Sturm-Juwel Bastian Assomo durfte bei der Abreise des FC Bayern in Südkorea besonders glücklich in den Flieger nach Hongkong steigen. Der 16-Jährige bekam nach seinem Siegtreffer beim 2:1 der Münchner gegen Jeju FC Extra-Lob von den Kollegen. „Es ist schon brutal für sein Alter, wie er die Bälle festmacht“, sagte Tom Bischof. „Dann hat er einen sehr guten Abschluss, ist ein klassischer Boxspieler.“

Hier sein Siegestreffer gegen Jeju:

Starke U17-Quote
Seit einem Jahr geht Assomo für den FC Bayern auf Torejagd. Der gebürtige Berliner, der im Sommer 2025 von Hertha BSC gekommen war, erreichte trotz einer Verletzungspause im Frühjahr eine beeindruckende Torquote: Für die U17 des deutschen Rekordmeisters traf Assomo in zehn Spielen elfmal und durfte darüber hinaus auch in der Regionalliga Bayern bereits einen Treffer bejubeln.

„Das kennen wir von ihm“
„Was Basti Assomo gemacht hat, das Tore machen, das kennen wir von ihm“, sagte Trainer Vincent Kompany. „Er hat viele Punkte in seinem Spiel, die er verbessern muss.“ Assomo erlebe wie andere Talente einen „Lernmoment“ bei den Profis.

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