Datenklau: So stahlen die Hacker 31.000 Datensätze

Keine Finanzdaten abgegriffen

Gestohlen wurden Namen, Geburtsdaten und Wohnsitzstaaten der Berechtigten sowie die Namen der zugehörigen Rechtsträger. Betroffen sind aktuelle und teils auch historische Daten. Die Regierung betont, dass keine Finanzdaten wie Vermögensangaben oder Umsatzzahlen entwendet wurden. Auch Adressen oder Telefonnummern waren nicht Teil der Beute. Nach aktuellem Stand war nur das VwbP betroffen. Als Vorsichtsmaßnahme wurden aber weitere sensible Systeme der Landesverwaltung vorübergehend vom Netz genommen, um sie auf ihre Sicherheit zu prüfen.