Datenklau: So stahlen die Hacker 31.000 Datensätze

Laut der Liechtensteiner Landesregierung handelte es sich um einen „gezielten, technisch hoch entwickelten Angriff“ auf das „Verzeichnis wirtschaftlich berechtigter Personen“ (VwbP). Demnach drangen die Täter über ein eigens angelegtes Benutzerkonto eines Rechtsträgers, etwa eine Stiftung, in das System ein. Über diesen Zugang wurden über mehrere Stunden hinweg tausende Einzelabfragen durchgeführt, um die Daten zu erbeuten.
Keine Finanzdaten abgegriffen
Gestohlen wurden Namen, Geburtsdaten und Wohnsitzstaaten der Berechtigten sowie die Namen der zugehörigen Rechtsträger. Betroffen sind aktuelle und teils auch historische Daten. Die Regierung betont, dass keine Finanzdaten wie Vermögensangaben oder Umsatzzahlen entwendet wurden. Auch Adressen oder Telefonnummern waren nicht Teil der Beute. Nach aktuellem Stand war nur das VwbP betroffen. Als Vorsichtsmaßnahme wurden aber weitere sensible Systeme der Landesverwaltung vorübergehend vom Netz genommen, um sie auf ihre Sicherheit zu prüfen.
Betroffene werden informiert
Regierungschefin Brigitte Haas nannte den Vorfall einen „Angriff auf internationale Compliance-Standards“. Eine Strafanzeige gegen Unbekannt wurde erstattet, die Behörden werten digitale Spuren in Zusammenarbeit mit europäischen Partnern aus. Betroffene Personen werden über ihre Rechtsträger, also Treuhänder oder Stiftungsverwalter, informiert. Dieser Umweg ist nötig, da das Verzeichnis keine direkten Adressen enthält.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.