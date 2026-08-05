„Spielzeuge“: Ronaldo zeigt irre Autosammlung

Wie lokale Medien sowie die „Sun“ zuletzt berichteten, ist die Kathedrale in Funchal, der Hauptstadt der Insel, für eine große Hochzeit am Samstag gebucht. Anschließend wird im Fünf-Sterne-Hotel Savoy Palace gefeiert. Gut möglich, dass auch eines seiner „Spielzeuge“ bei der Hochzeit präsentiert wird …