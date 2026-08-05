Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kurz vor der Hochzeit

„Spielzeuge“: Ronaldo zeigt irre Autosammlung

Fußball International
05.08.2026 06:31
(Bild: Krone KREATIV/EPA/EDUARDO LIMA, instagram.com/cristiano)
Porträt von Mario Drexler
Von Mario Drexler

Cristiano Ronaldo sorgt auch abseits des Fußballplatzes für staunende Blicke: Wenige Tage vor seiner Hochzeit präsentiert Portugals Ausnahmekönner seine irre Autosammlung.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Und diese lässt keine Wünsche offen! In der Garage des 41-Jährigen stehen unter anderem drei Ferraris, zwei Bugattis, ein McLaren, zwei Rolls-Royce, ein Lamborghini sowie ein Porsche.

„Meine Spielzeuge“, schreibt Ronaldo stolz zu den Schnappschüssen. Insgesamt besitzt „CR7“ 13 Luxusautos – im Wert von 11 Millionen Euro! Ein Fuhrpark, der seinesgleichen sucht.

Hochzeit auf Madeira
Beim Superstar von Saudi-Klub Al-Nassr und seiner Herzdame Georgina Rodriguez läuten zudem schon bald die Hochzeitsglocken. Nach der Verlobung im Sommer des vergangenen Jahres hat das Paar beschlossen, auf der portugiesischen Urlaubsinsel Madeira zu heiraten.

Lesen Sie auch:
Cristiano Ronaldo heiratet Georgina Rodriguez.
Erste Details enthüllt
Ronaldo und Georgina: Traumhochzeit auf Insel
02.08.2026
Ronaldo-Verlobte happy
Georgina Rodríguez: Hier erfüllt sich ihr Traum!
03.08.2026

Wie lokale Medien sowie die „Sun“ zuletzt berichteten, ist die Kathedrale in Funchal, der Hauptstadt der Insel, für eine große Hochzeit am Samstag gebucht. Anschließend wird im Fünf-Sterne-Hotel Savoy Palace gefeiert. Gut möglich, dass auch eines seiner „Spielzeuge“ bei der Hochzeit präsentiert wird …

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
05.08.2026 06:31
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Cristiano Ronaldo
Portugal
FerrariBugattiPorscheMcLarenLamborghini
Spielzeug
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Mordverdächtiger Polizist in Zelle vergiftet
160.991 mal gelesen
Krone Plus Logo
Manuel M., 2024, beim Training für seinen Job bei der Cobra. Seit Beginn des Jahres sitzt er in ...
Österreich
Kannibalen-Fall schockt Ärzte in Wiener Spital
155.726 mal gelesen
Krone Plus Logo
Menschenfresser-Alarm um einen jungen Patienten in einer Wiener Klinik. Kannibalismus spielt in ...
Österreich
Das waren die heißesten Orte ++ So geht es weiter
143.276 mal gelesen
Das waren die Hitze-Hotspots des Tages in Österreich. 
Österreich
Das waren die heißesten Orte ++ So geht es weiter
2906 mal kommentiert
Das waren die Hitze-Hotspots des Tages in Österreich. 
Tirol
Prozess um getöteten Kater endet mit Freisprüchen
1472 mal kommentiert
Die vier Angeklagten vor Prozessbeginn: Die Tötung von Kater „Schmotzer“ war ein Fall fürs ...
Wien
40,1 Grad! Wien erreicht neuen Allzeit-Hitzerekord
1321 mal kommentiert
Von der Sonne sollte man sich bei den Temperaturen derzeit eher fernhalten – auch, wenn die ...
Mehr Fußball International
Die Tinte ist trocken:
Neue Aufgabe! Teamchef verlässt WM-Sensationsteam
Kurz vor der Hochzeit
„Spielzeuge“: Ronaldo zeigt irre Autosammlung
Sport Tv Logo
Talente überzeugen
Stuttgarts Sportboss schwärmt von Ländle-Duo
Sport Tv Logo
Hexenkessel wartet
Darum drücken türkische Fans Sturm die Daumen!
Matchwinner begeistert
„Brutal für sein Alter“: Bayern feiert 16-Jährigen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf