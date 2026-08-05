„Spielzeuge“: Ronaldo zeigt irre Autosammlung

Cristiano Ronaldo sorgt auch abseits des Fußballplatzes für staunende Blicke: Wenige Tage vor seiner Hochzeit präsentiert Portugals Ausnahmekönner seine irre Autosammlung.
Und diese lässt keine Wünsche offen! In der Garage des 41-Jährigen stehen unter anderem drei Ferraris, zwei Bugattis, ein McLaren, zwei Rolls-Royce, ein Lamborghini sowie ein Porsche.
„Meine Spielzeuge“, schreibt Ronaldo stolz zu den Schnappschüssen. Insgesamt besitzt „CR7“ 13 Luxusautos – im Wert von 11 Millionen Euro! Ein Fuhrpark, der seinesgleichen sucht.
Hochzeit auf Madeira
Beim Superstar von Saudi-Klub Al-Nassr und seiner Herzdame Georgina Rodriguez läuten zudem schon bald die Hochzeitsglocken. Nach der Verlobung im Sommer des vergangenen Jahres hat das Paar beschlossen, auf der portugiesischen Urlaubsinsel Madeira zu heiraten.
Wie lokale Medien sowie die „Sun“ zuletzt berichteten, ist die Kathedrale in Funchal, der Hauptstadt der Insel, für eine große Hochzeit am Samstag gebucht. Anschließend wird im Fünf-Sterne-Hotel Savoy Palace gefeiert. Gut möglich, dass auch eines seiner „Spielzeuge“ bei der Hochzeit präsentiert wird …
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