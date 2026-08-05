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Spritziger Sommer

Gewinne ein sommerliches Stibitzer-Package

Gewinnspiele
05.08.2026 05:30
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(Bild: Krone KREATIV/Museumsquartier,, zVg)
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Sommer, Sonne und ein eisgekühlter Spritzer: Stibitzer sorgt mit gleich drei neuen Sorten für frischen Wind im Getränkeregal. Gemeinsam mit der „Krone“ verlost die Marke jetzt 20 sommerliche Packages mit den neuen Kreationen und lässigem Merchandise.

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Eine vermeintliche Lkw-Panne wird kurzerhand zur wohl spritzigsten Aktion des Sommers: Am 6. August verwandelt Stibitzer das Wiener MuseumsQuartier in eine große Sampling-Party. Was zunächst nach einem kleinen Missgeschick aussieht, entwickelt sich schnell zu einem sommerlichen Gemeinschaftserlebnis mit jeder Menge Erfrischung.

Aus einem Lieferwagen rollen zahlreiche Getränkekisten, der Fahrer bittet die Passanten spontan um Hilfe – und alle, die beim Aufräumen mitanpacken, dürfen sich als Dankeschön ein Tragerl der brandneuen Stibitzer-Sorten mit nach Hause nehmen. Ganz nach dem Motto: das Beste aus dem Moment machen!

(Bild: adobe stock – BEST DESIGN STORE, Stibitzer)

Drei neue Sorten für heiße Tage 
Mit drei neuen Spritz-Varianten erweitert Stibitzer sein Sortiment und bringt noch mehr Abwechslung in laue Sommerabende, Picknicks und gesellige Runden.

  • Stibitzer Sommer Wein Mix überzeugt mit fruchtigen Weißweinnoten, feiner Perlage und einem Alkoholgehalt von lediglich 3,5 Prozent. Eisgekühlt oder mit einer Zitronenscheibe serviert, ist er der ideale Begleiter für entspannte Stunden im Freien.
  • Stibitzer Wild Berry Spritz: Hier treffen prickelndes Soda und spritziger Weißwein auf intensive Himbeer- und Waldbeernoten. Besonders gut schmeckt die fruchtige Variante eisgekühlt oder auf Eis mit frischen Beeren.
  • Stibitzer Aperitivo Spritz kombiniert Weißwein und Soda mit fein abgestimmten Orangen- und Kräuternoten. Eine leichte Bitterkeit und angenehme Süße machen ihn zum unkomplizierten Aperitif für sonnige Nachmittage und lange Sommernächte.

20 sommerliche Packages gewinnen
Gemeinsam mit Stibitzer verlost die „Krone“ 20 exklusive Stibitzer-Packages. Darin warten die neuen Sorten sowie lässiges Merchandise auf die glücklichen Gewinner. Einfach das unten stehende Gewinnspielformular ausfüllen und schon sind Sie im Lostopf.

Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Guten Morgen – Wien“ Newsletters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss am 10. August noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance. Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier

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