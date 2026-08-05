Doppelmayr zog Megaauftrag in Guatemala an Land

Der Vorarlberger Seilbahnbauer Doppelmayr wird in Guatemala City eines der größten urbanen Seilbahnsysteme der Welt errichten – und das Leben vieler Menschen verbessern. Der Erfolg des Vorzeigeunternehmens ist auch das Ergebnis einer vorausschauenden Firmenpolitik.
Wirtschaftskrise? Fehlende Aufträge? Übermächtige Konkurrenz? Bei Doppelmayr scheint man derartige Probleme nicht zu kennen, stattdessen reiht sich eine Erfolgsmeldung an die andere. Der neueste Coup: Das Vorarlberger Paradeunternehmen realisiert in Guatemala City ein zukunftsweisendes Verkehrsprojekt. Mit der „AeroMetro“ entsteht nicht nur die erste städtische Seilbahn des mittelamerikanischen Landes, sondern auch eines der weltweit größten Systeme dieser Art. Das Netz wird aus zwei Linien mit einer Gesamtlänge von 8,6 Kilometern und zwölf Stationen bestehen. Es soll die Hauptstadt mit der Gemeinde Mixco verbinden. Pro Linie können die kuppelbaren Gondelbahnen bis zu 5500 Personen je Stunde und Richtung befördern. Zum Einsatz kommen 495 Kabinen, die jeweils Platz für zwölf Fahrgäste bieten. Die Fertigstellung ist für das Jahr 2028 geplant.
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