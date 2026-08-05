Es droht Konkurrenz-Kampf um Elementarpädagogen

Solche Zusatzkräfte sind jene, die etwa Mittelschullehrer sind, aber in Kindergärten Gruppen führen dürfen. Im Zuge der ärgsten Personalkrise rund um die Corona-Zeit hat das Land eine solche Notverordnung erlassen – diese wird nun um weitere drei Jahre verlängert, wie Marlene Svazek, FPÖ-Landesvize und zuständig für die Kindergärten, bestätigt: „Wir haben uns mit Städte- und Gemeindebund beraten und uns dazu entschieden. Die Personalnot ist zwar nicht mehr so groß, aber den Gemeinden hilft es.“