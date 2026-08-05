Mobbing-Vorwürfe in Schule: Eltern wehren sich

„Bub ist eine Gefahr für andere Kinder“

Konflikte gibt es genug zu lösen. Eine Elternvertreterin sieht aber den Buben als Verursacher der Unruhe. Er sabotiere immer wieder den Unterricht und sei auch schon auf eine Lehrerin losgegangen, erzählt die Frau. Der Bub sei eine Gefahr für andere Kinder. Die Elternvertreterin über eine Auswirkung der Probleme, die schon seit langer Zeit bestehen: „Die gesamte Klasse ist mit dem Lernstoff hinten.“