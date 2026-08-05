FIFA-Krise: Salzburg und der Infantino-Skandal

Österreich entzog Unterstützung noch nicht

Der Widerstand wächst. Die UEFA forderte Infantino auf, das Material über das zurückgezogenen Investorenvorhaben nicht zu vernichten, stellte mit dem CONCACAF (Nord- und Mittelamerika) einen Misstrauensantrag. Einige Nationen (u.a. Wales, Serbien, England) zogen ihre Unterstützung für Infantino zurück. Österreich noch nicht. Wohl nur ein Formalakt. Weil ÖFB-Boss Josef Pröll, der schon klare Worte („Die Pläne haben den Fußball weltweit in seinen Grundfesten erschüttert“) fand, gemäß der Statuten das erst im Aufsichtsrat beschließen muss.