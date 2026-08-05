Wenn die Sprache das Menschliche verliert

Erschütternd ist aber auch, wie die Sprache in dieser Debatte alles Menschliche verliert. Da ist die Rede von Invasion, Angriff oder von Migranten, die als Waffe eingesetzt werden. Tote, Verletzte und Hoffnungslose werden so pauschal zu „Tätern“ gemacht, deren Schicksal kaum noch zählt – auch nicht das eines verzweifelten Kinds am Strand. Sie werden zum Feind erklärt, zu einer „historischen Bedrohung“ für unsere Demokratie und Werte.