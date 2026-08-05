Zu heiß! Regierung bildet lieber Arbeitskreis

Aber wie nennt man das, was die österreichische Bundesregierung gegen die Hitze, unter der alle Österreicherinnen und Österreicher mehr oder weniger stark leiden, tut? Beruft sie wenigstens einen Hitzegipfel ein, um zu ein paar herzeigbaren Ergebnissen zu gelangen? Mitnichten! Man taucht unter, verweist darauf, dass ohnehin eine „Arbeitsgruppe mit Beamten mehrerer Ministerien und Experten“ routinemäßig tagen werde ...