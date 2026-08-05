„Wir wollen endlich weg von diesem Blödsinn!“

Abflug! Im Idealfall nicht der letzte in dieser Europacup-Saison. Die Austria hebt am Mittwoch Richtung Rumänien ab, trifft in Ploiesti am Donnerstag auf Beitar Jerusalem. Eine Partie mit politischer Brisanz. Kapitän Manfred Fischer fordert nach dem verpatzten Saisonstart indes ein anderes Gesicht.
„Wahrscheinlich ist der Gegner ein kleines Stück über uns zu stellen. Aber das ist uns egal. Wir wollen uns um jeden Preis eine gute Ausgangslage fürs Rückspiel holen“, sagt Kapitän Manfred Fischer vor dem Auswärtstrip im Europa-Cup über Gegner Beitar Jerusalem.
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