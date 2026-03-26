Flutet die Halle und stellt Bäume in das Stadion!

Das tut der Kärntner Sport-Seele weh! Rekordmeister KAC segelte gegen Fehervar aus den Play-offs, davor war der VSV gescheitert – etwas, das seit 2017/18 so in dieser Konstellation nicht mehr passiert ist. Unser Fußball-Flaggschiff WAC gurkt als Cup-Titelverteidiger in der Qualigruppe rum, die Austria Klagenfurt steht am Abgrund. Wer rettet noch Kärntens Ehre?