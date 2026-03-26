Flutet die Halle und stellt Bäume in das Stadion!

Das tut der Kärntner Sport-Seele weh! Rekordmeister KAC segelte gegen Fehervar aus den Play-offs, davor war der VSV gescheitert – etwas, das seit 2017/18 so in dieser Konstellation nicht mehr passiert ist. Unser Fußball-Flaggschiff WAC gurkt als Cup-Titelverteidiger in der Qualigruppe rum, die Austria Klagenfurt steht am Abgrund. Wer rettet noch Kärntens Ehre?
Das Kärntner Sport-Herz blutet! Die „Big 4“, unsere besten Teams und Fan-Magneten, sind raus. Raus aus allen Titelrennen und teils nun auch mittendrin in der Bedeutungslosigkeit.
Welches Team rettet also Kärntens Ehre? Aichs Volleyballer kämpfen im Semifinale drum. Einen Pokal von Handball-Ferlach zu verlangen, wäre vermessen. Die Titelverteidigung der Basketball-Piraten in der 2. Liga wäre nett, ein Aufstieg infrastrukturell unmöglich. Eine weitere Baustelle braucht’s eh nicht, unser Sport ist derzeit eine.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.