Sieg ist Pflicht: Der KAC muss Horror beenden

Viele haben schon über ein Halbfinale KAC gegen Salzburg geredet“, zeigt sich Trainer Kirk Furey verwundert. Plötzlich stehen seine Rotjacken ausgerechnet in Ungarn unter Siegzwang, müssen das Saison-Aus abwehren und ein siebentes Spiel erkämpfen. Leichter gesagt! Denn zwei Horror-Auftritte zuletzt sorgten für schwere Wirkungstreffer – und zu einem 2:3 in der Viertelfinal-Serie. Das Momentum liegt also bei Fehervar.