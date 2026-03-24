Sieg ist Pflicht: Der KAC muss Horror beenden

Der KAC glaubt an die Wende – ein Sieg ist am Mittwoch (19.15) bei Fehervar aber Pflicht. Erneut fällt ein wichtiger Rotjacken-Crack mit schweren Verletzungsfolgen aus. Und: Eishockey-Legende Thomas Koch legt Klagenfurter einen Überraschungs-Effekt ans Herz.
Viele haben schon über ein Halbfinale KAC gegen Salzburg geredet“, zeigt sich Trainer Kirk Furey verwundert. Plötzlich stehen seine Rotjacken ausgerechnet in Ungarn unter Siegzwang, müssen das Saison-Aus abwehren und ein siebentes Spiel erkämpfen. Leichter gesagt! Denn zwei Horror-Auftritte zuletzt sorgten für schwere Wirkungstreffer – und zu einem 2:3 in der Viertelfinal-Serie. Das Momentum liegt also bei Fehervar.
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