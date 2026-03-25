Aus und vorbei! Fehervar stößt KAC in den Abgrund

Vierte Linie klopfte an

Ganz schlimm war der Start in den Schlussabschnitt, da waren die Klagenfurter defensiv völlig desorientiert, machten es den Ungarn viel zu einfach. Bei einem Andersen-Schuss war Goalie Dahm aber auf dem Posten. Die erste gute Chance in diesem Drittel hatte dann die vierte Linie, aber Witting und Waschnig scheiterten knapp am Ausgleich (49.). Dann gelang den Hausherren die Vorentscheidung: Im Konter wurde Hari von Kapitän Erdely freigespielt, legte sich den Puck auf die Rückhand und lupfte ihn zum 2:0 rein (56.). Mit sechs Feldspielern drückten die Klagenfurter – aber es war am Ende einfach zu wenig. Fehervars Cheek machte mit dem 3:0 ins leere Tor dann alles klar und stieß die Rotjacken in den Abgrund.