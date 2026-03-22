Atalan bleibt! Das sagt WAC-Boss Riegler dazu

Nach dem 1:1 daheim gegen Altach hat der WAC in der Bundesliga als Vorletzter nur noch vier Punkte Vorsprung auf Blau-Weiß Linz und den Abstiegsplatz. Trotz neun siegloser Partien darf Trainer Ismail Atalan nun weitermachen. Die „Krone“ hat mit Wolfsbergs Präsident Dietmar Riegler über die Entscheidung gesprochen.